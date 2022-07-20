Минобороны Литвы: Вильнюс намерен передать Киеву бронетранспортёры М113 и М577

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Литва намерена в ближайшее время передать Украине бронетранспортёры М113 и М577, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.
Минобороны Литвы: Вильнюс намерен передать Киеву бронетранспортёры М113 и М577
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«Литва в ближайшее время предоставит Украине дополнительную военную помощь — бронетранспортёры М113 и М577, а также амуницию, необходимую для дополнительной подготовки», — говорится в заявлении.

Кроме того, литовское Минобороны предложило свою помощь в организации военных учений для Вооружённых сил Украины.

Отмечается, что в Литве также «оценивают возможность» поставить до десяти инструкторов в Великобританию, которая «намерена в ближайшие три месяца провести трёхнедельные курсы по базовой военной подготовке для 10 тыс. украинских военных».

В мае командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис сообщил, что Литва практически исчерпала собственные ресурсы за счёт военной помощи Украине, в связи с чем Вильнюс переходит на другой принцип её формирования.

Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не забудет, как страны Запада поставляли киевским властям оружие, которое использовалось для ударов по мирным жителям.

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