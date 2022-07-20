Джонсон закончил своё последнее выступление в палате общин фразой из «Терминатора»
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«Я хочу поблагодарить каждого присутствующего здесь, и — аста ла виста, бейби», — заявил Джонсон.
7 июля Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.
Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.
В выборах на пост премьера Великобритании участвуют бывший министр финансов страны Риши Сунак, замминистра торговли Пенни Мордонт и глава МИД Лиз Трасс.