Джонсон закончил своё последнее выступление в палате общин фразой из «Терминатора»

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон закончил своё выступление в палате общин фразой из фильма «Терминатор».

«Я хочу поблагодарить каждого присутствующего здесь, и — аста ла виста, бейби», — заявил Джонсон.

7 июля Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.

В выборах на пост премьера Великобритании участвуют бывший министр финансов страны Риши Сунак, замминистра торговли Пенни Мордонт и глава МИД Лиз Трасс.