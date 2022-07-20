ФАО: подписание соглашения о вывозе украинского зерна лежит в политической плоскости
- РИА Новости
«В настоящее время вопрос о подписании этого соглашения, о завершении переговоров лежит в политической плоскости, потому что все технические детали, по сути, проработаны», — цитирует его ТАСС.
Кобяков выразил уверенность, что ситуация на мировом рынке продовольствия улучшится, если проблема будет урегулирована в ближайшее время.
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что план по зерновому вопросу согласован «четвёркой» на общих принципах и теперь необходима его конкретизация.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также прокомментировал переговоры по экспорту зерна, которые прошли в Стамбуле. По его словам, участники переговоров сумели прийти к согласию по многим существенным аспектам экспорта зерна.