ФАО: подписание соглашения о вывозе украинского зерна лежит в политической плоскости

Короткая ссылка
Вопрос подписания соглашения о вывозе украинского зерна находится в политической плоскости, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.
ФАО: подписание соглашения о вывозе украинского зерна лежит в политической плоскости
  • РИА Новости

«В настоящее время вопрос о подписании этого соглашения, о завершении переговоров лежит в политической плоскости, потому что все технические детали, по сути, проработаны», — цитирует его ТАСС.

Кобяков выразил уверенность, что ситуация на мировом рынке продовольствия улучшится, если проблема будет урегулирована в ближайшее время.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что план по зерновому вопросу согласован «четвёркой» на общих принципах и теперь необходима его конкретизация.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также прокомментировал переговоры по экспорту зерна, которые прошли в Стамбуле. По его словам, участники переговоров сумели прийти к согласию по многим существенным аспектам экспорта зерна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить