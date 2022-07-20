Лавров высказался о действиях России в случае предложения ЕС восстановить отношения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT и РИА Новости заявил, что в случае поступления предложения от Евросоюза восстановить отношения необходимо посмотреть, насколько это выгодно Москве, а затем реагировать.

Интервью провела главред RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

По мнению Лаврова, если на каком-то этапе ЕС вдруг скажет, что погорячился и всё-таки заинтересован в восстановлении отношений с Россией в экономической сфере, то не следует его отталкивать.

«Но надо посмотреть, насколько это нам выгодно, а уже потом реагировать», — отметил министр.

Также Лавров в интервью RT и РИА Новости заявил, что Россия переориентируется без серьёзных потерь в случае отказа Евросоюза от российских энергоносителей.