Лавров высказался о действиях России в случае предложения ЕС восстановить отношения

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT и РИА Новости заявил, что в случае поступления предложения от Евросоюза восстановить отношения необходимо посмотреть, насколько это выгодно Москве, а затем реагировать.

Интервью провела главред RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

По мнению Лаврова, если на каком-то этапе ЕС вдруг скажет, что погорячился и всё-таки заинтересован в восстановлении отношений с Россией в экономической сфере, то не следует его отталкивать. 

«Но надо посмотреть, насколько это нам выгодно, а уже потом реагировать», — отметил министр.

Также Лавров в интервью RT и РИА Новости заявил, что Россия переориентируется без серьёзных потерь в случае отказа Евросоюза от российских энергоносителей.

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