Лавров высказался о действиях России в случае предложения ЕС восстановить отношения
Интервью провела главред RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
По мнению Лаврова, если на каком-то этапе ЕС вдруг скажет, что погорячился и всё-таки заинтересован в восстановлении отношений с Россией в экономической сфере, то не следует его отталкивать.
«Но надо посмотреть, насколько это нам выгодно, а уже потом реагировать», — отметил министр.
Также Лавров в интервью RT и РИА Новости заявил, что Россия переориентируется без серьёзных потерь в случае отказа Евросоюза от российских энергоносителей.