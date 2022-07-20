Захарова прокомментировала работу Байдена цитатой из «Федота-стрельца»
- РИА Новости
В своём Telegram-канале она привела ответ пресс-секретаря Белого дома о работе Байдена. В частности, в Белом доме на вопрос о том, чем занимался Байден «вчера и сегодня», ответили, что «он был очень занят проблемами американского народа…».
По мнению Захаровой, «вот так простенько» пресс-секретарь американского президента перевела на английский язык строки Филатова:
«Утром мажу бутерброд —
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!».
Ранее Newsweek писал, что демократы в США могут понести большие потери в конгрессе по результатам промежуточных выборов, что создаст риск импичмента для главы государства Джо Байдена.