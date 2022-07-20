Торгпред России в Хельсинки рассказал о сокращении бизнеса финских компаний

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За последние месяцы бизнес в России сократили 140 финских компаний, заявил российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов.

«За последние месяцы, по нашей оценке, более 140 финских компаний решили в той или иной мере сократить свою деятельность в России», — цитирует РИА Новости Логинова.

По его словам, некоторые компании уже продали свои активы, некоторые выставили на продажу.

Он добавил, что по его мнению, финский бизнес принимает подобные решения именно исходя из давления со стороны акционеров и общественного мнения.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в беседе с НСН прокомментировал уход ряда гостиничных сетей из России.

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