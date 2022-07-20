В Мехико начался монтаж крупнейшей в мире городской солнечной электростанции

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Самый большой в мире продуктовый рынок Сентраль-де-абасто в Мехико будет покрыт олнечными панелями и станет крупнейшей городской солнечной электростанцией, заявила градоначальница Клаудиа Шейнбаум.

«На первом этапе создания самой большой солнечной электростанции в городской черте мы установили 600 панелей, она будет расположена в Сентраль-де-абасто», — приводит РИА Новости слова Шейнбаум в Twitter.

По её словам, запуск солнечной электростанции позволит сократить выбросы углекислого газа на 790 тонн.

Ранее стало известно, что после введения второй очереди Аршанской солнечной электростанции (СЭС) в Калмыкии её установленная мощность достигла 115,6 МВт, что позволило ей стать крупнейшей электростанцией такого типа в Единой энергетической системе (ЕЭС) России.

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