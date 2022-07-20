Путин: Саудовская Аравия и ОАЭ предлагают посредничество по решению ситуации на Украине

Короткая ссылка
Саудовская Аравия и ОАЭ предлагают посреднические услуги по решению ситуации на Украине. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции для СМИ по итогам поездки в Иран.

«Что касается усилий Турции, также как и предложений других стран, например, Саудовская Аравия предлагает свои посреднические услуги, Арабские Эмираты, и у них такие возможности есть», — заявил Путин.

Он отметил, что успехи переговоров зависят от готовности сторон исполнять достигнутые договорённости, а подобного желания у киевских властей нет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь о возможном возобновлении переговоров с Украиной сейчас не идёт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить