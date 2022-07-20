Путин: Саудовская Аравия и ОАЭ предлагают посредничество по решению ситуации на Украине

Саудовская Аравия и ОАЭ предлагают посреднические услуги по решению ситуации на Украине. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции для СМИ по итогам поездки в Иран.

«Что касается усилий Турции, также как и предложений других стран, например, Саудовская Аравия предлагает свои посреднические услуги, Арабские Эмираты, и у них такие возможности есть», — заявил Путин.

Он отметил, что успехи переговоров зависят от готовности сторон исполнять достигнутые договорённости, а подобного желания у киевских властей нет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь о возможном возобновлении переговоров с Украиной сейчас не идёт.