Путин сообщил, что обсудил с Эрдоганом ситуацию с вывозом российского и украинского зерна
- РИА Новости
«Отмечу, что обсуждалась и проблематика продовольственной безопасности и сотрудничества по облегчению поставок и российского, и украинского зерна на мировые рынки», — заявил Путин.
Стороны также констатировали, что российско-турецкие отношения динамично развиваются по разным направлениям.
Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган выступают с совместным заявлением для СМИ по итогам трёхсторонней встречи. RT ведёт трансляцию.