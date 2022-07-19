Путин сообщил, что обсудил с Эрдоганом ситуацию с вывозом российского и украинского зерна

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров в Тегеране обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом проблемы продовольственной безопасности и поставки зерна.

«Отмечу, что обсуждалась и проблематика продовольственной безопасности и сотрудничества по облегчению поставок и российского, и украинского зерна на мировые рынки», — заявил Путин.

Стороны также констатировали, что российско-турецкие отношения динамично развиваются по разным направлениям.

Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган выступают с совместным заявлением для СМИ по итогам трёхсторонней встречи. RT ведёт трансляцию.