Путин сообщил, что обсудил с Эрдоганом ситуацию с вывозом российского и украинского зерна

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Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров в Тегеране обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом проблемы продовольственной безопасности и поставки зерна.
Путин сообщил, что обсудил с Эрдоганом ситуацию с вывозом российского и украинского зерна
  • РИА Новости

«Отмечу, что обсуждалась и проблематика продовольственной безопасности и сотрудничества по облегчению поставок и российского, и украинского зерна на мировые рынки», — заявил Путин.

Стороны также констатировали, что российско-турецкие отношения динамично развиваются по разным направлениям.

Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган выступают с совместным заявлением для СМИ по итогам трёхсторонней встречи. RT ведёт трансляцию.

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