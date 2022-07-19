Посол России в Вене заявил о деструктивной роли ЕС в решении украинского кризиса

Евросоюз играет в украинском кризисе подчёркнуто деструктивную роль. Об этом в интервью австрийскому изданию Exxpress заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.

«К сожалению, ЕС играет в украинском кризисе подчёркнуто деструктивную роль. Наши отношения достигли низшей точки и пошли «в минус». Всё то, чего за долгие годы сотрудничества удалось достичь, было уничтожено, и возврата к business as usual уже не будет», — заявил Любинский.

По его словам, за последние годы ЕС из важного центра многополярного мира деградировал до вспомогательного блока для НАТО.

Ранее экс-премьер Британии Тони Блэр заявил о конце эры господства Запада.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление Блэра о подходящей к концу эре господства Запада в мире.