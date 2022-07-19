Посол России в Вене заявил о деструктивной роли ЕС в решении украинского кризиса

Короткая ссылка
Евросоюз играет в украинском кризисе подчёркнуто деструктивную роль. Об этом в интервью австрийскому изданию Exxpress заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.
Посол России в Вене заявил о деструктивной роли ЕС в решении украинского кризиса
  • Gettyimages.ru

«К сожалению, ЕС играет в украинском кризисе подчёркнуто деструктивную роль. Наши отношения достигли низшей точки и пошли «в минус». Всё то, чего за долгие годы сотрудничества удалось достичь, было уничтожено, и возврата к business as usual уже не будет», — заявил Любинский.

По его словам, за последние годы ЕС из важного центра многополярного мира деградировал до вспомогательного блока для НАТО.

Ранее экс-премьер Британии Тони Блэр заявил о конце эры господства Запада.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление Блэра о подходящей к концу эре господства Запада в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить