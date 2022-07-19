Сильный лесной пожар вспыхнул на севере Аттики в Греции

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Сильный лесной пожар возник в горном районе Дау Пендели на севере Аттики в Греции.
Сильный лесной пожар вспыхнул на севере Аттики в Греции
  • AFP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарную службу Греции.

Отмечается, что в тушении огня участвуют 11 самолётов и пять вертолётов, а также 78 спасателей (включая 28 румынских пожарных) и 22 машины. 

Вместе с этим помощь оказывает большой отряд пожарных-добровольцев и водовозы местных муниципалитетов.

4 июня сообщалось, что жителей нескольких микрорайонов Афин эвакуировали из-за возникших в южных пригородах — Глифаде и Вуле — лесных пожаров.

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