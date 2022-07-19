Ракетный эсминец США USS Arleigh Burke прибыл в порт Хельсинки
- AP
- © Mass Communication Specialist 2nd Class Arthur Rosen/U.S. Navy
В посольстве назвали прибытие эсминца «ещё одной демонстрацией приверженности» Вашингтона работе вместе с будущим союзником по Североатлантическому альянсу.
В конце мая американский госсекретарь Энтони Блинкен после переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто заявлял, что Соединённые Штаты будут и далее проводить учения в регионе Балтийского моря, а также сохранят активность в регионе.
8 марта эсминцы Военно-морских сил США с управляемым ракетным оружием зашли в акваторию Балтийского моря, в связи с чем силы и средства Балтийского флота России приступили к слежению за действиями эсминцев.