Ракетный эсминец США USS Arleigh Burke прибыл в порт Хельсинки

Ракетный эсминец Военно-морских сил Соединённых Штатов USS Arleigh Burke прибыл в порт Хельсинки. Об этом проинформировало в Twitter американское посольство в Финляндии.

В посольстве назвали прибытие эсминца «ещё одной демонстрацией приверженности» Вашингтона работе вместе с будущим союзником по Североатлантическому альянсу.

В конце мая американский госсекретарь Энтони Блинкен после переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто заявлял, что Соединённые Штаты будут и далее проводить учения в регионе Балтийского моря, а также сохранят активность в регионе.

8 марта эсминцы Военно-морских сил США с управляемым ракетным оружием зашли в акваторию Балтийского моря, в связи с чем силы и средства Балтийского флота России приступили к слежению за действиями эсминцев.