Ракетный эсминец США USS Arleigh Burke прибыл в порт Хельсинки

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Ракетный эсминец Военно-морских сил Соединённых Штатов USS Arleigh Burke прибыл в порт Хельсинки. Об этом проинформировало в Twitter американское посольство в Финляндии.
Ракетный эсминец США USS Arleigh Burke прибыл в порт Хельсинки
  • AP
  • © Mass Communication Specialist 2nd Class Arthur Rosen/U.S. Navy

В посольстве назвали прибытие эсминца «ещё одной демонстрацией приверженности» Вашингтона работе вместе с будущим союзником по Североатлантическому альянсу.

В конце мая американский госсекретарь Энтони Блинкен после переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто заявлял, что Соединённые Штаты будут и далее проводить учения в регионе Балтийского моря, а также сохранят активность в регионе.

8 марта эсминцы Военно-морских сил США с управляемым ракетным оружием зашли в акваторию Балтийского моря, в связи с чем силы и средства Балтийского флота России приступили к слежению за действиями эсминцев.

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