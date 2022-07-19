Российский президент Владимир Путин заявил о рекордном товарообороте между Россией и Ираном.

Об этом он сказал в ходе встречи с иранским президентом Ибрагимом Раиси.

«Рекордными цифрами мы можем похвастаться с точки зрения роста товарооборота», — подчеркнул глава российского государства.

Путин отметил рекордный товарооборот между Россией и Ираном

Также российский лидер отметил, что Москва и Тегеран вносят существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Тегеран планируют вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнёрства.