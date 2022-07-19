Путин отметил рекордный товарооборот между Россией и Ираном

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Российский президент Владимир Путин заявил о рекордном товарообороте между Россией и Ираном.
Путин отметил рекордный товарооборот между Россией и Ираном
  • AP
  • © Iranian Presidency Office

Об этом он сказал в ходе встречи с иранским президентом Ибрагимом Раиси.

«Рекордными цифрами мы можем похвастаться с точки зрения роста товарооборота», — подчеркнул глава российского государства.

  • Путин отметил рекордный товарооборот между Россией и Ираном

Также российский лидер отметил, что Москва и Тегеран вносят существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса. 

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Тегеран планируют вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнёрства.

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