Путин отметил рекордный товарооборот между Россией и Ираном
- AP
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Об этом он сказал в ходе встречи с иранским президентом Ибрагимом Раиси.
«Рекордными цифрами мы можем похвастаться с точки зрения роста товарооборота», — подчеркнул глава российского государства.
- Путин отметил рекордный товарооборот между Россией и Ираном
Также российский лидер отметил, что Москва и Тегеран вносят существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса.
До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Тегеран планируют вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнёрства.