Машков прокомментировал возможное включение в санкционный список ЕС

Народный артист России актёр Владимир Машков прокомментировал возможное внесение его в санкционный список Европейского союза.

«Никаким образом ни одни санкции не могут отразиться на творческих людях», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что одобрительно относится к тому, что может оказаться в одном перечне с «уважаемыми людьми и с золотом».

Ранее СМИ сообщали, что в новом санкционном списке ЕС оказались российские актёры Сергей Безруков и Владимир Машков.

18 июля глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций Европейского союза. По его словам, новые санкции будут включать запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения. Также в пакет включены 48 физических лиц и девять организаций.