Машков прокомментировал возможное включение в санкционный список ЕС

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Народный артист России актёр Владимир Машков прокомментировал возможное внесение его в санкционный список Европейского союза.
Машков прокомментировал возможное включение в санкционный список ЕС
  • globallookpress.com
  • © Ekaterina Tsvetkova

«Никаким образом ни одни санкции не могут отразиться на творческих людях», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что одобрительно относится к тому, что может оказаться в одном перечне с «уважаемыми людьми и с золотом».

Ранее СМИ сообщали, что в новом санкционном списке ЕС оказались российские актёры Сергей Безруков и Владимир Машков.

18 июля глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций Европейского союза. По его словам, новые санкции будут включать запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения. Также в пакет включены 48 физических лиц и девять организаций.

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