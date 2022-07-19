Машков прокомментировал возможное включение в санкционный список ЕС
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«Никаким образом ни одни санкции не могут отразиться на творческих людях», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он отметил, что одобрительно относится к тому, что может оказаться в одном перечне с «уважаемыми людьми и с золотом».
Ранее СМИ сообщали, что в новом санкционном списке ЕС оказались российские актёры Сергей Безруков и Владимир Машков.
18 июля глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций Европейского союза. По его словам, новые санкции будут включать запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения. Также в пакет включены 48 физических лиц и девять организаций.