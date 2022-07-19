Путин заявил о существенном вкладе России и Ирана в урегулирование ситуации в Сирии

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Москва и Тегеран вносят существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Ибрахимом Раиси.
Путин заявил о существенном вкладе России и Ирана в урегулирование ситуации в Сирии
  • AP
  • © Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo

«Мы укрепляем наше взаимодействие по вопросам международной безопасности. Вносим существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса», — цитирует Путина ТАСС.

  • Путин заявил о существенном вкладе России и Ирана в урегулирование ситуации в Сирии

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская и иранская стороны планируют вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнёрства.

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