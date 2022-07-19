Путин заявил о существенном вкладе России и Ирана в урегулирование ситуации в Сирии
- AP
- © Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo
«Мы укрепляем наше взаимодействие по вопросам международной безопасности. Вносим существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса», — цитирует Путина ТАСС.
- Путин заявил о существенном вкладе России и Ирана в урегулирование ситуации в Сирии
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская и иранская стороны планируют вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнёрства.