Полиция Берлина попросила не заставлять её отклеивать от асфальта протестующих
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Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что за последние несколько месяцев в ФРГ увеличилось число случаев использования протестующими быстротвердеющих строительных смесей, которыми они приклеивают себя к дороге.
При этом полицейским, чтобы освободить активистов, приходится работать молотками и зубилами, что является травмоопасным.
Председатель Немецкого профсоюза полицейских (DPolG) в Берлине Бодо Пфальцграф объяснил, что после освобождения активисты обычно обвиняют сотрудников полиции в нанесении телесных повреждений «посредством молотка и зубила» и подают на них в суд.
«Ни один коллега не должен идти на такой риск», — сказал Пфальцграф.
Ранее польские аграрии устроили антиправительственную акцию протеста в Варшаве.