Полиция Берлина попросила не заставлять её отклеивать от асфальта протестующих

Профсоюз полицейских Берлина попросил переложить на городские власти обязанность отклеивать от асфальта руки и ноги климатических активистов, которые те приклеивают к дорожной поверхности.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что за последние несколько месяцев в ФРГ увеличилось число случаев использования протестующими быстротвердеющих строительных смесей, которыми они приклеивают себя к дороге.

При этом полицейским, чтобы освободить активистов, приходится работать молотками и зубилами, что является травмоопасным.

Председатель Немецкого профсоюза полицейских (DPolG) в Берлине Бодо Пфальцграф объяснил, что после освобождения активисты обычно обвиняют сотрудников полиции в нанесении телесных повреждений «посредством молотка и зубила» и подают на них в суд.

«Ни один коллега не должен идти на такой риск», — сказал Пфальцграф.

Ранее польские аграрии устроили антиправительственную акцию протеста в Варшаве.