SRF: встреча Путина с Эрдоганом и Раиси показывает, что мир не ограничен интересами Запада
- AP
- © Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool
«Эта встреча подрывает идею о том, что Россия изолирована, и то же касается Ирана», — считает эксперт SRF по Ближнему Востоку Филипп Шолкманн, его слова приводит ИноТВ.
По мнению Шолкманна, обе страны заняты «борьбой с морально разложившимся, упадочным Западом».
Как отмечали в Кремле, на саммите планируется обсудить меры по окончательной ликвидации очага международного терроризма в Сирии.
Ожидается, что Владимир Путин встретится с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.