SRF: встреча Путина с Эрдоганом и Раиси показывает, что мир не ограничен интересами Запада

Встреча президентов России, Турции и Ирана 19 июля формально созвана для обсуждения ситуации в Сирии, однако основной посыл заключается в том, что мир не ограничивается интересами Запада, сообщает швейцарский телеканал SRF.

«Эта встреча подрывает идею о том, что Россия изолирована, и то же касается Ирана», — считает эксперт SRF по Ближнему Востоку Филипп Шолкманн, его слова приводит ИноТВ.

По мнению Шолкманна, обе страны заняты «борьбой с морально разложившимся, упадочным Западом».

Как отмечали в Кремле, на саммите планируется обсудить меры по окончательной ликвидации очага международного терроризма в Сирии.

Ожидается, что Владимир Путин встретится с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.