Политолог Орлов объяснил растерянностью администрации США угрозы санкциями Ирану

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса о том, что Соединённые Штаты и их союзники введут санкции, если руководство Ирана решит передать России беспилотники, как об этом ранее предупредили в Белом доме.

«Угрозы ввести новые санкции против Ирана свидетельствуют о растерянности администрации США», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что Иран десятилетия живёт в условиях западных санкций и «давно научился с ними справляться с пользой для собственной экономики».

Политолог уверен, что дружба Ирана с Россией стратегически имеет гораздо большее значение, чем последствия санкций США.

«Кроме того, перед Ираном, недавно подавшим заявку на вступление в БРИКС, уже в ближайшее время могут открыться новые глобальные перспективы, значение которых невозможно переоценить», — заключил он.

Ранее помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Иран планирует организовать поставку в Россию нескольких сотен беспилотников, включая те, которые способны нести вооружение.

В Госдепе США предупредили Иран о санкциях, если подобное случится.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не будет обсуждать в Тегеране закупку беспилотников.