Политолог Орлов объяснил растерянностью администрации США угрозы санкциями Ирану
- Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс
- AP
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«Угрозы ввести новые санкции против Ирана свидетельствуют о растерянности администрации США», — считает эксперт.
Он подчеркнул, что Иран десятилетия живёт в условиях западных санкций и «давно научился с ними справляться с пользой для собственной экономики».
Политолог уверен, что дружба Ирана с Россией стратегически имеет гораздо большее значение, чем последствия санкций США.
«Кроме того, перед Ираном, недавно подавшим заявку на вступление в БРИКС, уже в ближайшее время могут открыться новые глобальные перспективы, значение которых невозможно переоценить», — заключил он.
Ранее помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Иран планирует организовать поставку в Россию нескольких сотен беспилотников, включая те, которые способны нести вооружение.
В Госдепе США предупредили Иран о санкциях, если подобное случится.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не будет обсуждать в Тегеране закупку беспилотников.