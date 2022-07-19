Политик Бьюкенен заявил об опасности для США в случае войны против России из-за Финляндии
По его словам, в такой ситуации США столкнутся со страной, обладающей крупным арсеналом ядерного оружия.
«Ни одному президенту времён холодной войны не пришло бы в голову взять на себя такое обязательство — рисковать выживанием нашей нации ради защиты территории страны за тысячи миль, которая никогда не была жизненно важной для США», — сказал Бьюкенен в интервью CBS.
Он отметил, что подобное решение было бы «сумасшествием».
Ранее финский лидер Саули Ниинистё удивился тому, с каким спокойствием глава российского государства Владимир Путин воспринял состоявшийся между ними разговор, в котором президент Финляндии сообщил о намерении присоединиться к НАТО.
В Кремле отмечали, что Россия никогда не представляла угрозы для Швеции и Финляндии.
Вместе с этим Владимир Путин отметил, что Россия будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.