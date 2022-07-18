Террористы совершили 11 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

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Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 11 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
Террористы совершили 11 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
  • AFP

Об этом информирует замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике капитан 1-го ранга Евгений Герасимов.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 11 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. В провинции Алеппо — восемь обстрелов, в провинции Идлиб — два обстрела, в провинции Латакия — один обстрел», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в результате обстрелов ранен один сирийский военнослужащий.

Ранее в ЦПВС заявили об обострении обстановки в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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