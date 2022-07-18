Террористы совершили 11 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
- AFP
Об этом информирует замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике капитан 1-го ранга Евгений Герасимов.
«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 11 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. В провинции Алеппо — восемь обстрелов, в провинции Идлиб — два обстрела, в провинции Латакия — один обстрел», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что в результате обстрелов ранен один сирийский военнослужащий.
Ранее в ЦПВС заявили об обострении обстановки в идлибской зоне деэскалации в Сирии.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.