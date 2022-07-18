В ряде городов Франции зафиксирована рекордно жаркая погода

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Национальная метеослужба Meteo France сообщает, что жаркая погода, установившаяся в западных департаментах Франции, ознаменовалась температурными рекордами более чем в десяти городах.
В ряде городов Франции зафиксирована рекордно жаркая погода
  • AP
  • © Lewis Joly

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление службы в соцсетях.

«В этот понедельник, 18 июля, побиты многие абсолютные рекорды температуры», — отметили в метеослужбе.

В заявлении приводятся данные из 12 городов страны, где был побит исторический температурный рекорд.

Так, в коммуне Бискарросс метеостанция, открытая в 1965 году, зафиксировала +42,6 °С, что почти на градус выше исторического рекорда, зафиксированного в июне этого года. Максимальная температура — +42,4 °С —зафиксирована в деревне Казо, в нескольких километрах от которой действует крупный лесной пожар. Такой жаркой погоды в этих местах не фиксировали за всю историю наблюдений — с 1921 года.

Другие рекорды зафиксированы в Нанте — +42 °С, Ла-Рош-сюр-Йоне — +41,4 °С,  Шоле — +41,2 °С и т. д.  

Отмечается, что данные, зафиксированные по состоянию на 18:00 мск, носят предварительный характер.

Ранее сообщалось, что с тех пор как 10 июля в Испании установилась крайне жаркая погода, из-за высоких температур в стране умерли 360 человек.

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