Глава Минфина США назвала обнадёживающими переговоры с Индией по ценам на нефть
- AP
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Об этом, как сообщил Reuters, она заявила в самолёте по пути из Индонезии в Южную Корею.
«Разговоры, которые у меня были, в целом были обнадёживающими», — сказала Йеллен.
При этом высокопоставленный представитель Минфина США заявил, что Индия не давала никаких обещаний об установлении потолка цен на нефть, но и не выражал «неприязнь к такой идее».
Ранее американский министр финансов заявила о возможности подорожания нефти в том случае, если не будет введено ограничение цен на российскую нефть.
Она добавила, что Вашингтон и их союзники пока не приняли решения, какие именно ограничения цен на нефть из России ввести, но учитывают, что страна должна сохранять возможности производить и экспортировать нефть.