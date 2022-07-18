Глава Минфина США назвала обнадёживающими переговоры с Индией по ценам на нефть

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала обнадёживающими переговоры с Индией по вопросу установления потолка цен на нефть из России.

Об этом, как сообщил Reuters, она заявила в самолёте по пути из Индонезии в Южную Корею.

«Разговоры, которые у меня были, в целом были обнадёживающими», — сказала Йеллен.

При этом высокопоставленный представитель Минфина США заявил, что Индия не давала никаких обещаний об установлении потолка цен на нефть, но и не выражал «неприязнь к такой идее».

Ранее американский министр финансов заявила о возможности подорожания нефти в том случае, если не будет введено ограничение цен на российскую нефть.

Она добавила, что Вашингтон и их союзники пока не приняли решения, какие именно ограничения цен на нефть из России ввести, но учитывают, что страна должна сохранять возможности производить и экспортировать нефть.