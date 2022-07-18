В Еврокомиссии призвали ЕС начать реагировать на растущее число случаев COVID-19

Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что Евросоюзу стоит отреагировать на растущее число случаев коронавируса в объединении и подготовиться к вспышке заболевания осенью.

Об этом она написала в своих соцсетях.

«Количество заражений COVID-19 снова растёт по всему ЕС, что приводит к увеличению числа тяжёлых случаев, госпитализаций и смертности. Нам нужно действовать сейчас, чтобы ответить на это и быть готовыми к осени», — цитирует её РИА Новости.

Она также подчеркнула, что вакцинация остаётся самой надёжной защитой от тяжёлого течения болезни и летальных исходов.

Ранее сообщалось, что в ряде стран Европы обеспокоены ростом уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией и возросшим числом госпитализаций.