В Еврокомиссии призвали ЕС начать реагировать на растущее число случаев COVID-19

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Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что Евросоюзу стоит отреагировать на растущее число случаев коронавируса в объединении и подготовиться к вспышке заболевания осенью.
В Еврокомиссии призвали ЕС начать реагировать на растущее число случаев COVID-19
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Об этом она написала в своих соцсетях.

«Количество заражений COVID-19 снова растёт по всему ЕС, что приводит к увеличению числа тяжёлых случаев, госпитализаций и смертности. Нам нужно действовать сейчас, чтобы ответить на это и быть готовыми к осени», — цитирует её РИА Новости.

Она также подчеркнула, что вакцинация остаётся самой надёжной защитой от тяжёлого течения болезни и летальных исходов.

Ранее сообщалось, что в ряде стран Европы обеспокоены ростом уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией и возросшим числом госпитализаций.

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