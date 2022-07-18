Британский Ofcom заявил о нарушениях телеканала RT и не исключил новых санкций

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Британский медиарегулятор Ofcom заявил о нарушениях со стороны телеканала RT и не исключил новых санкций. Данное заявление сделано спустя несколько месяцев после отзыва у телеканала лицензии на вещание в Великобритании.
Британский Ofcom заявил о нарушениях телеканала RT и не исключил новых санкций
  • AFP
  • © Lionel BONAVENTURE

В документе говорится, что было проверено 29 программ, которые вышли в эфир телеканала RT в период с 27 февраля по 2 марта 2022 года.

«Ofcom обратил внимание на эти программы по причине жалоб от зрителей, а также в результате собственного мониторинга. Все передачи вышли в эфир после начала российского вторжения на Украину 24 февраля 2022 года», — заявил регулятор.

По мнению Ofcom, в данных программах поднимались вопросы, требующие расследования на предмет возможного нарушения правила объективности.

«Эти правила требуют, чтобы вещательные организации принимали дополнительные меры для обеспечения объективного освещения событий — то есть журналисты должны в своих репортажах представлять весь спектр основных позиций по данному вопросу. Действуя в соответствии с установленными процедурами, Ofcom принял решение, что все перечисленные программы нарушают Кодекс организации», — отмечается в документе.

По мнению Ofcom, это очень серьёзные нарушения, допущенные неоднократно, поэтому «регулятор рассматривает их в качестве возможного основания для наложения установленных правилами санкций».

В пресс-службе телеканала RT прокомментировали заявление Ofcom.

«Остаётся только аплодировать сегодняшнему решению британского медиарегулятора. Уже много месяцев назад Ofcom отозвал у RT лицензию на вещание, а сейчас он вынес решение относительно нарушений, якобы допущенных нашим каналом в процессе вещания. Именно в такой последовательности. Теперь в Великобритании сначала выносят приговор и только потом судят. Теряемся в догадках, какие санкции Ofcom хочет наложить на RT в этот раз. Отозвать уже отозванную лицензию? Рады, что британскому регулятору есть чем заняться», — говорится в комментарии пресс-службы RT.

18 марта Ofcom заявил об отзыве лицензии телеканала на вещание в Великобритании, решение вступило в силу немедленно.

В RT назвали данное решение политическим.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая в мае на просветительском марафоне «Новые горизонты», заявил, что телеканал RT стал раздражителем для Запада сразу после появления.

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