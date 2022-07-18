Лавров: у США нет доказательств мирной деятельности биолабораторий на Украине

У США нет доказательств того, что их биологическая деятельность на Украине была мирной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что «находки» в военно-биологических лабораториях на освобождённых территориях Донбасса и в прилегающих районах указывают на прямые нарушения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

«Вопреки фактам американская администрация пытается оправдываться, заявляя, что все биологические исследования на Украине носили исключительно мирный, гражданский характер. Доказательств — никаких», — отметил министр в своей статье для «Известий».

Лавров добавил, что российская сторона предоставила Вашингтону и Совбезу ООН документы по соответствующей теме, начата процедура получения разъяснений в соответствии с КБТО.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию на сайте Пентагона «Справочный материал об усилиях по уменьшению угрозы оружия массового уничтожения (ОМУ) с Украиной, Россией и другими бывшими странами СССР».

В документе говорилось, что США якобы ведут мирную деятельность в биологической сфере на постсоветском пространстве.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов назвал опубликованное Пентагоном разъяснение о биологической деятельности США на территории постсоветского пространства «мечтой прокурора».