Лавров: у США нет доказательств мирной деятельности биолабораторий на Украине

Короткая ссылка
У США нет доказательств того, что их биологическая деятельность на Украине была мирной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что «находки» в военно-биологических лабораториях на освобождённых территориях Донбасса и в прилегающих районах указывают на прямые нарушения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

«Вопреки фактам американская администрация пытается оправдываться, заявляя, что все биологические исследования на Украине носили исключительно мирный, гражданский характер. Доказательств — никаких», — отметил министр в своей статье для «Известий».

Лавров добавил, что российская сторона предоставила Вашингтону и Совбезу ООН документы по соответствующей теме, начата процедура получения разъяснений в соответствии с КБТО.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию на сайте Пентагона «Справочный материал об усилиях по уменьшению угрозы оружия массового уничтожения (ОМУ) с Украиной, Россией и другими бывшими странами СССР».

В документе говорилось, что США якобы ведут мирную деятельность в биологической сфере на постсоветском пространстве.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов назвал опубликованное Пентагоном разъяснение о биологической деятельности США на территории постсоветского пространства «мечтой прокурора».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить