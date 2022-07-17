Политолог Бальбек объяснил намерения ЕС потратить €24 млн на мониторинг международных СМИ

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал документ, в котором говорится о поиске генеральным директоратом Еврокомиссии по коммуникации подрядчика для проведения мониторинга СМИ во всех государствах — членах ЕС и в нескольких странах, не входящих в объединение, в том числе в России.
Политолог Бальбек объяснил намерения ЕС потратить €24 млн на мониторинг международных СМИ
  • РИА Новости

«Всем уже понятно, что взять нахрапом Россию не получилось, теперь решили зайти с тыла, получить информацию о реальном отношении к ЕС от собственных граждан и соседних стран», — считает политолог.

По его мнению, авторы проекта считают, что такой подход «даёт надежду попытаться выйти из сегодняшней ситуации, сохранив лицо».

«На данный момент мало кто из европейцев верит в военную победу над Россией, а ещё меньше — в независимость Европы от российских товаров», — заключил Бальбек.

Ранее стало известно, что генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникации ищет подрядчика для проведения мониторинга СМИ во всех государствах — членах ЕС и в нескольких странах, не входящих в объединение, в том числе в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить