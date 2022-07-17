Политолог Бальбек объяснил намерения ЕС потратить €24 млн на мониторинг международных СМИ

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал документ, в котором говорится о поиске генеральным директоратом Еврокомиссии по коммуникации подрядчика для проведения мониторинга СМИ во всех государствах — членах ЕС и в нескольких странах, не входящих в объединение, в том числе в России.

«Всем уже понятно, что взять нахрапом Россию не получилось, теперь решили зайти с тыла, получить информацию о реальном отношении к ЕС от собственных граждан и соседних стран», — считает политолог.

По его мнению, авторы проекта считают, что такой подход «даёт надежду попытаться выйти из сегодняшней ситуации, сохранив лицо».

«На данный момент мало кто из европейцев верит в военную победу над Россией, а ещё меньше — в независимость Европы от российских товаров», — заключил Бальбек.

Ранее стало известно, что генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникации ищет подрядчика для проведения мониторинга СМИ во всех государствах — членах ЕС и в нескольких странах, не входящих в объединение, в том числе в России.