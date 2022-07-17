Обозреватель The Statesman заявил, что Путин «убивает» президентство Байдена

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Противостояние с Россией несёт большую опасность для президента США Джо Байдена, пишет индийское издание The Statesman.
Обозреватель The Statesman заявил, что Путин «убивает» президентство Байдена
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По мнению автора статьи «Как Путин убивает президентство Байдена», поддержка Украины со стороны США и следующие за ней экономические последствия снижают шансы главы Соединённых Штатов на переизбрание.

Он отметил, что американский президент так и не смог обуздать высокую инфляцию, цены на бензин в США остаются высокими.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин, выступая в ходе политического форума по целям устойчивого развития, заявил, что попытки западных стран раскрутить спираль односторонних санкций против России приведут к глобальной рецессии.

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