Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал слова бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра о том, что эра господства Запада в мире подходит к концу.

Он заявил, что эпоха господства западных стран, о которых говорит Блэр, заключается в отрицании международного права, произвольном применении силы странами — членами НАТО, а также в отрицании суверенитета других государств.

«Эти три десятилетия нового колониального господства Запада под прикрытием трескотни о «либеральной демократии» завершились, в этом он прав», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Блэр, выступая с лекцией на заседании Фонда Дитчли, заявил, что эра господства Запада в мире подходит к концу.

До этого директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин выразил мнение, что на смену господству золотого миллиарда в мире придёт более справедливое, разумное и честное мироустройство.