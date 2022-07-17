Сенатор Клишас прокомментировал слова экс-премьера Британии о конце эры господства Запада

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал слова бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра о том, что эра господства Запада в мире подходит к концу.

Он заявил, что эпоха господства западных стран, о которых говорит Блэр, заключается в отрицании международного права, произвольном применении силы странами — членами НАТО, а также в отрицании суверенитета других государств.

«Эти три десятилетия нового колониального господства Запада под прикрытием трескотни о «либеральной демократии» завершились, в этом он прав», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Блэр, выступая с лекцией на заседании Фонда Дитчли, заявил, что эра господства Запада в мире подходит к концу.

До этого директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин выразил мнение, что на смену господству золотого миллиарда в мире придёт более справедливое, разумное и честное мироустройство.

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