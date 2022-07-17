Обозреватель AC: США сменили тактику поддержки Украины

Соединённые Штаты изменили тактику поддержки Украины и превратили её в поэтапный процесс, заявил обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин.

«Администрация (американского президента Джо. — RT) Байдена и Конгресс США уже сменили тактику и выбрали более поэтапный подход к оказанию Украине как военной, так и иной поддержки. Миллиард здесь, миллиард там, а может быть, и пара миллиардов, если они вежливо попросят», — отметил он.

По словам обозревателя, причиной смены тактики помощи Украине стало всё большее недовольство среди жителей США по поводу слишком большой вовлечённости страны в украинский кризис.

Президент США Джо Байден ранее распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».

Президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер для издания The National Interest отметил, что украинский кризис не затрагивает национальные интересы США, поэтому Вашингтону следует заниматься решением собственных проблем.