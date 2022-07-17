Аналитик Сарийски назвал низкий курс евро «катастрофой» для США и Евросоюза

Экономист Григор Сарийски заявил, что низкий курс евро катастрофически повлияет на экономическую ситуацию в странах Европейского союза и США.

«Такой низкий курс — катастрофа как для европейской, так и для американской экономики. Будут предприняты согласованные усилия по достижению паритета», — отметил он в беседе с Bulgaria ON AIR.

По словам эксперта, для европейских производителей обменный курс не является выгодным, поскольку они платят в долларах, а экспорт осуществляется в евро.

Между тем сложившаяся на валютном рынке ситуация выгодна для руководства России, подчеркнул Сарийски.

«В этом году Болгария заплатила (президенту России Владимиру. — RT) Путину и его окружению на два миллиарда больше — евро дешевеет, а цены на топливо растут», — объяснил специалист.

По его мнению, введённые Западом антироссийские санкции привели к «увеличению финансирования российской экономики».

Ранее курс европейской валюты опустился ниже доллара впервые с 2002 года.

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Михаил Шульгин рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.