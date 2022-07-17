Террористы совершили 14 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 14 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

Об этом информирует замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике капитан 1-го ранга Евгений Герасимов.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 14 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*. В провинции Алеппо — восемь обстрелов, в провинции Идлиб — шесть обстрелов», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в результате обстрелов ранены двое сирийских военнослужащих.

Ранее в ЦПВС заявили об обострении обстановки в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.