Террористы совершили 14 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Об этом информирует замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике капитан 1-го ранга Евгений Герасимов.
«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 14 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*. В провинции Алеппо — восемь обстрелов, в провинции Идлиб — шесть обстрелов», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что в результате обстрелов ранены двое сирийских военнослужащих.
Ранее в ЦПВС заявили об обострении обстановки в идлибской зоне деэскалации в Сирии.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.