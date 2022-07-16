GT: Запад проявил мышление холодной войны, столкнувшись с возможным расширением БРИКС
В частности, подобные темы поднимали журнал Newsweek и газета The Hill, говорится в материале.
Автор отмечает, что менталитет НАТО «застрял в ловушке холодной войны», а G7 «пытается устроить шоу», обсуждая глобальные проблемы, тогда как всё, что действительно волнует «семёрку», — сдерживание Китая и России.
«Однако БРИКС выступает за win-win для всего мира, то есть win-win не только для развивающихся стран, но и для развитых держав. В этом самая большая разница между БРИКС и западными блоками», — пишет издание.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС.
Глава форума БРИКС Пурнима Ананд также отметила, что к форуму могут в скором времени присоединиться Турция, Египет и Саудовская Аравия.
В начале июля издание The Hill опубликовало материал, в котором говорилось, что страны G7 могут уступить лидирующие позиции в мире группе БРИКС, так как члены «Большой семёрки» не желают интегрировать развивающиеся страны в своё сообщество.