Запад проявил своё мышление времён холодной войны, когда столкнулся с возможным расширением БРИКС: с момента последнего саммита этой организации в июне западные СМИ активно раскручивают тему противостояния с Востоком, пишет китайское издание Global Times.

В частности, подобные темы поднимали журнал Newsweek и газета The Hill, говорится в материале.

Автор отмечает, что менталитет НАТО «застрял в ловушке холодной войны», а G7 «пытается устроить шоу», обсуждая глобальные проблемы, тогда как всё, что действительно волнует «семёрку», — сдерживание Китая и России.

«Однако БРИКС выступает за win-win для всего мира, то есть win-win не только для развивающихся стран, но и для развитых держав. В этом самая большая разница между БРИКС и западными блоками», — пишет издание.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС.

Глава форума БРИКС Пурнима Ананд также отметила, что к форуму могут в скором времени присоединиться Турция, Египет и Саудовская Аравия.

В начале июля издание The Hill опубликовало материал, в котором говорилось, что страны G7 могут уступить лидирующие позиции в мире группе БРИКС, так как члены «Большой семёрки» не желают интегрировать развивающиеся страны в своё сообщество.