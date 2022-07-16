Reuters: принц Саудовской Аравии напомнил Байдену об ошибках США в Ираке

Короткая ссылка
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман во время визита президента США Джо Байдена в Эр-Рияд напомнил ему о просчётах Вашингтона в Ираке, сообщает агентство Reuters.
Reuters: принц Саудовской Аравии напомнил Байдену об ошибках США в Ираке
  • AP

Как отмечается в материале, так принц ответил на заявление Байдена об ответственности Саудовской Аравии за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году.

«Эр-Рияд принял меры, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем. Но не стоит забывать, что Соединённые Штаты тоже допускали ряд просчётов, таких как инцидент с тюрьмой Абу-Грейб в Ираке», — приводит агентство позицию принца.

Он предупредил американскую сторону и о негативных последствиях попыток навязать другим странам определённые ценности, «как это произошло в Ираке и Афганистане», где США потерпели неудачу, говорится в сообщении.

Джо Байден накануне заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи, совершённое в 2018 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить