Reuters: принц Саудовской Аравии напомнил Байдену об ошибках США в Ираке
- AP
Как отмечается в материале, так принц ответил на заявление Байдена об ответственности Саудовской Аравии за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году.
«Эр-Рияд принял меры, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем. Но не стоит забывать, что Соединённые Штаты тоже допускали ряд просчётов, таких как инцидент с тюрьмой Абу-Грейб в Ираке», — приводит агентство позицию принца.
Он предупредил американскую сторону и о негативных последствиях попыток навязать другим странам определённые ценности, «как это произошло в Ираке и Афганистане», где США потерпели неудачу, говорится в сообщении.
Джо Байден накануне заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи, совершённое в 2018 году.