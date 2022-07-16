Запланированные на июль переговоры по конституции САР в Женеве не состоятся
- РИА Новости
«Господин Гейр Педерсен сожалеет, что проведение девятой сессии малого органа Конституционного комитета, возглавляемого Сирией, принадлежащего Сирии и действующего при содействии ООН, в Женеве с 25 по 29 июля 2022 года более не представляется возможным», — цитирует РИА Новости заявление.
По слова Педерсена, важно, чтобы участники сирийского урегулирования ограждали данный процесс от «своих разногласий в других частях мира».
Ранее Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию Норвегии и Ирландии о продлении до 10 января 2023 года механизма трансграничной помощи в Сирии.