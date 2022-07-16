Запланированные на июль переговоры по конституции САР в Женеве не состоятся

Короткая ссылка
Проведение в Женеве в конце июля девятого раунда заседаний Конституционного комитета Сирии более невозможно, говорится в заявлении спецпредставителя Генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена.
Запланированные на июль переговоры по конституции САР в Женеве не состоятся
  • РИА Новости

«Господин Гейр Педерсен сожалеет, что проведение девятой сессии малого органа Конституционного комитета, возглавляемого Сирией, принадлежащего Сирии и действующего при содействии ООН, в Женеве с 25 по 29 июля 2022 года более не представляется возможным», — цитирует РИА Новости заявление.

По слова Педерсена, важно, чтобы участники сирийского урегулирования ограждали данный процесс от «своих разногласий в других частях мира».

Ранее Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию Норвегии и Ирландии о продлении до 10 января 2023 года механизма трансграничной помощи в Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить