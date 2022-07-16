Дипломат Леонидченко заявил о сносе памятника погибшему в войне родственнику в Польше

Старший советник постоянного представительства России при ООН Сергей Леонидченко в ходе выступления на встрече Совбеза организации по «формуле Арриа» рассказал, как в Польше снесли памятник его родственнику, погибшему на войне.

По словам дипломата, Николай Барбуков пошёл на войну с фашистами в 19 лет, служил в разведподразделении. Был награждён за храбрость медалью, но не смог её получить, так как погиб в бою всего за несколько месяцев до Дня Победы.

Родственника Леонидченко похоронили с товарищами возле освобожденной ими польской деревни, где установили скромный памятник с именами советских героев. Он отметил, что поляки из этого села даже присылали матери бойца небольшие подарки в знак благодарности.

«По крайней мере до тех пор, пока памятник не снесли, тела не эксгумировали и не перезахоронили в братской могиле без именных табличек. Произошло это в рамках масштабной кампании польских русофобских властей по вычёркиванию из истории своей страны всех героических подвигов советских воинов», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее член историко-топонимической комиссии городского совета Александр Бабич анонсировал демонтаж памятников Героям Советского Союза и Героям Социалистического труда на Театральной площади в Одессе.

В литовском городе Клайпеда начались работы по демонтажу мемориала советским воинам.

23 мая российские следователи возбудили уголовное дело по факту сноса памятника советским лётчикам в Риге.