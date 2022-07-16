Постпред России в Вене Ульянов назвал неэффективной военную политику ЕС и НАТО

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Российский постпред в Вене Михаил Ульянов заявил, что военная политика стран Запада с постоянным наращиванием военных расходов неэффективна.

«Россия тратит на военные цели около $60 млрд, что примерно в 20 раз меньше, чем Запад. Тем не менее НАТО и ЕС пытаются ещё больше увеличить свои военные расходы. Это пример неэффективной политики в ущерб социальным потребностям», — написал он в Twitter.

Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь ранее заявил, что при благоприятных обстоятельствах военные расходы страны могут достичь в этом году требуемых в НАТО 2% ВВП.

Эстония также планирует увеличить расходы на оборону на €380 млн, чтобы более оперативно и эффективно реагировать на возможные угрозы.

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