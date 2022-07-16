США будут приветствовать решение России сесть за стол переговоров с Украиной — Москва может сделать это в любой день, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

«Россия может сесть за стол переговоров в любой день, когда она пожелает. Это стало бы позитивным шагом», — цитирует РИА Новости представителя американского военного ведомства.

Советник делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова ранее заявила, что Запад прикладывает все усилия для того, чтобы не позволить Киеву перейти к мирному процессу.

Глава британского МИД Лиз Трасс, вступившая в борьбу за пост премьер-министра королевства, в своём предвыборном ролике вновь заявила, что намерена добиваться «поражения» президента России Владимира Путина.

До этого она уже заявляла, что переговоры с Россией можно будет вести «только после победы над ней» на Украине.

Такое же мнение высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: он выступил за военное разрешение украинского кризиса. 11 апреля он подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».

Отказ Киева от мирных переговоров с Россией влияет на перспективы сохранения украинской государственности, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.