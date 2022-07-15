Минфин США поддержал действия ООН по возврату украинского зерна на мировой рынок

Минфин США заявил о решительной поддержке действий ООН по возвращению на мировой рынок украинского и российского зерна.

«США решительно поддерживают усилия ООН для возвращения как украинского, так и российского зерна на мировые рынки», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В американском Минфине отметили, что сельскохозяйственная и медицинская торговля не являются целями санкций США против России.

Ранее Министерство финансов США разрешило транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.