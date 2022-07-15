Сенатор Пушков: угрозы применить силу против Ирана нанесут ущерб образу США в мире

Угрозы Вашингтона применить силу против Тегерана станут мощным ударом по образу Соединённых Штатов в мире. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

«Угроза же применить против него (Ирана. — RT) силу будет означать, что Вашингтон исчерпал другие ресурсы «глобального лидерства» и в который раз обращается к силе оружия», — написал он в Telegram.

Пушков отметил, что это станет очередным мощным ударом по образу Соединённых Штатов в мире.

Ранее, как сообщает РИА Новости, американский президент Джо Байден заявил о готовности США использовать силу против Ирана в качестве «последнего средства» в случае неудачи переговоров по СВПД.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о готовности стран «свободного мира» применить силу против Ирана для остановки его ядерной программы.

Лапид ожидает визита Байдена, чтобы обсудить отношения с Ираном.

Также он заявлял, что Израиль оставляет за собой «полную свободу действий, дипломатических и оперативных, в борьбе с иранской ядерной программой».

Посол России в Иране Леван Джагарян считает, что Соединённые Штаты противоречат сами себе в вопросе иранской ядерной сделки, так как формально её поддерживают, но в то же время пытаются создать коалицию против Тегерана.