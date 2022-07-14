МИД России формирует позицию по поводу разъяснений ЕС о транзите в Калининградскую область
- РИА Новости
«Мне кажется, что они поняли, что ситуация зашла уже в тупик, очень опасная, взрывоопасная», — сказала Захарова.
Российская сторона начала изучать этот документ, пишет РИА Новости со ссылкой на дипломата.
13 июля Еврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что требуется аналогичное решение и в части автомобильных перевозок.