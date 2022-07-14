МИД России формирует позицию по поводу разъяснений ЕС о транзите в Калининградскую область

Министерство иностранных дел России формирует позицию по поводу представленных Евросоюзом разъяснений по транзиту в Калининградскую область, сообщила представитель МИД Мария Захарова в эфире «Соловьёв LIVE».

«Мне кажется, что они поняли, что ситуация зашла уже в тупик, очень опасная, взрывоопасная», — сказала Захарова.

Российская сторона начала изучать этот документ, пишет РИА Новости со ссылкой на дипломата.

13 июля Еврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что требуется аналогичное решение и в части автомобильных перевозок.