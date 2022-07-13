ЦПВС: террористы планируют провокацию с химикатами в сирийской провинции Идлиб

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* планируют провокацию с отравляющими веществами в сирийской провинции Идлиб

Как отметил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Евгений Герасимов, в результате провокации планируется обвинить сирийские войска в применении отравляющих веществ.

«По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон от местных жителей, боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» в район населённых пунктов Ахсим и Бальшун провинции Идлиб завезены ёмкости с токсичными веществами. Террористы намерены организовать проведение провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении отравляющих веществ против мирного населения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в ЦПВС заявили об обострении обстановки в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.