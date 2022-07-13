CNN: телохранитель Байдена подрался с женщиной в Иерусалиме

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Сотрудник американской Секретной службы, который занимался организацией охраны президента США Джо Байдена в рамках визита лидера Соединённых Штатов в Израиль, подрался в Иерусалиме с местной жительницей.
CNN: телохранитель Байдена подрался с женщиной в Иерусалиме
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что сотрудник службы прибыл в город в преддверии визита Байдена, вступил там в стычку возле бара, после чего был задержан и допрошен израильской полицией, а потом отпущен без предъявления обвинений. Мужчина уже вернулся в США.

По данным телеканала, в соответствии с протоколом его доступ к системам и объектам Секретной службы был приостановлен до окончания расследования инцидента. В настоящий момент подробности драки неизвестны.

8 июля стало известно, что директор Секретной службы США Джеймс Мюррей решил уйти в отставку.

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