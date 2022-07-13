ВОЗ: число случаев гепатита неизвестного происхождения у детей превысило 1 тысячу
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ВОЗ.
«По состоянию на 8 июля 2022 года 35 стран в пяти регионах ВОЗ сообщили о 1010 вероятных случаях тяжёлого острого гепатита неизвестной этиологии у детей, соответствующих определению ВОЗ, включая 22 случая смерти», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что с момента предыдущего заявления о вспышке заболевания, опубликованного 24 июня 2022 года, в ВОЗ поступили сообщения о 90 новых вероятных случаях и четырёх дополнительных смертях.
По данным ВОЗ, 45 заболевшим потребовалась трансплантация.
Ранее в Греции подтвердили первую смерть ребёнка от тяжёлого острого гепатита неясной этиологии.