ВОЗ: число случаев гепатита неизвестного происхождения у детей превысило 1 тысячу

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число вероятных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей превысило 1 тыс.
ВОЗ: число случаев гепатита неизвестного происхождения у детей превысило 1 тысячу
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ВОЗ.

«По состоянию на 8 июля 2022 года 35 стран в пяти регионах ВОЗ сообщили о 1010 вероятных случаях тяжёлого острого гепатита неизвестной этиологии у детей, соответствующих определению ВОЗ, включая 22 случая смерти», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что с момента предыдущего заявления о вспышке заболевания, опубликованного 24 июня 2022 года, в ВОЗ поступили сообщения о 90 новых вероятных случаях и четырёх дополнительных смертях.

По данным ВОЗ, 45 заболевшим потребовалась трансплантация.

Ранее в Греции подтвердили первую смерть ребёнка от тяжёлого острого гепатита неясной этиологии. 

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