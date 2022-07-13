Дипломат Биричевский: решение Лондона о конфискации российских активов стало бы самоубийством

Решение Великобритании о конфискации активов российских юридических и физических лиц в случае его принятия стало бы самоубийством. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Он отметил, что такая риторика звучит из уст британских официальных лиц после начала российской спецоперации на Украине.

По его словам, в Москве рассматривают подобные высказывания как часть развёрнутой Британией масштабной антироссийской кампании, которая направлена на международную изоляцию и экономическое удушение России.

Также Биричевский заявил, что в Лондоне «должны осознавать губительные последствия такого шага для статуса Великобритании как международного финансового центра».

Он отметил, что британской экономике в результате введения необдуманных антироссийских санкций был нанесён значительный ущерб. По словам дипломата, с учётом этого гипотетическое решение о конфискации российских активов «выглядело бы чистейшим самоубийством».

Дипломат выразил надежду, что «в конечном счете чувство самосохранения у британских элит всё же возобладает над русофобскими инстинктами».

Ранее посол России Андрей Келин заявил, что возможная конфискация Великобританией российских активов подорвёт доверие к Лондону как к финансовой столице.