Дипломат Биричевский: решение Лондона о конфискации российских активов стало бы самоубийством
- © МИД России
Он отметил, что такая риторика звучит из уст британских официальных лиц после начала российской спецоперации на Украине.
По его словам, в Москве рассматривают подобные высказывания как часть развёрнутой Британией масштабной антироссийской кампании, которая направлена на международную изоляцию и экономическое удушение России.
Также Биричевский заявил, что в Лондоне «должны осознавать губительные последствия такого шага для статуса Великобритании как международного финансового центра».
Он отметил, что британской экономике в результате введения необдуманных антироссийских санкций был нанесён значительный ущерб. По словам дипломата, с учётом этого гипотетическое решение о конфискации российских активов «выглядело бы чистейшим самоубийством».
Дипломат выразил надежду, что «в конечном счете чувство самосохранения у британских элит всё же возобладает над русофобскими инстинктами».
Ранее посол России Андрей Келин заявил, что возможная конфискация Великобританией российских активов подорвёт доверие к Лондону как к финансовой столице.