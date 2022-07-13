Дипломат Биричевский: решение Лондона о конфискации российских активов стало бы самоубийством

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Решение Великобритании о конфискации активов российских юридических и физических лиц в случае его принятия стало бы самоубийством. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Дипломат Биричевский: решение Лондона о конфискации российских активов стало бы самоубийством
  • © МИД России

Он отметил, что такая риторика звучит из уст британских официальных лиц после начала российской спецоперации на Украине. 

По его словам, в Москве рассматривают подобные высказывания как часть развёрнутой Британией масштабной антироссийской кампании, которая направлена на международную изоляцию и экономическое удушение России.

Также Биричевский заявил, что в Лондоне «должны осознавать губительные последствия такого шага для статуса Великобритании как международного финансового центра».

Он отметил, что британской экономике в результате введения необдуманных антироссийских санкций был нанесён значительный ущерб. По словам дипломата, с учётом этого гипотетическое решение о конфискации российских активов «выглядело бы чистейшим самоубийством».

Дипломат выразил надежду, что «в конечном счете чувство самосохранения у британских элит всё же возобладает над русофобскими инстинктами».

Ранее посол России Андрей Келин заявил, что возможная конфискация Великобританией российских активов подорвёт доверие к Лондону как к финансовой столице.

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