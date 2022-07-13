WSJ: Россия воспользовалась моральным и политическим замешательством Запада

Моральное и политическое замешательство Запада стало секретным оружием российских властей. Об этом заявил обозреватель Уолтер Рассел Мид в статье для газеты The Wall Street Journal.

«Путин добился наибольшего успеха в сферах экономики и политики, где Запад считал свою власть наиболее сильной», — заявил Мид.

По его словам, страны по всему миру предпочитают торговать с Россией вместо выражения солидарности «Большой семёрке».

Ранее обозреватель Financial Times Эдвард Люс заявил, что Западу на фоне украинского кризиса не удаётся изолировать Россию от всего мира. По его мнению, неприятно, что Вашингтон обманывает сам себя, говоря о глобальном единстве в противостоянии Москве.

Как подсчитал в апреле The Economist, более 60% населения мира живёт в нейтральных и дружественных по отношению к России странах.

Журнал также сообщил, что некоторые союзники США отвечают отказом на просьбы Вашингтона о введении санкций против Москвы.