Премьер-министр Мьянмы в ходе визита в Москву проведёт переговоры с Рогозиным
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Об этом заявил старший советник лидера Мьянмы Чжо Зо Е.
«Планируются встречи с (главой «Роскосмоса» Дмитрием. — RT) Рогозиным, «Росатомом», — цитирует его РИА Новости.
В ходе визита в Москву Мин Аун Хлайн примет участие в открытии культурного центра Мьянмы в парке-музее «Этномир».
Ранее заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения Дмитрий Мосяков в беседе с «Радио 1» рассказал о перспективах сотрудничества России и Вьетнама.