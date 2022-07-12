Премьер-министр Мьянмы в ходе визита в Москву проведёт переговоры с Рогозиным

Прибывший с визитом в Москву Верховный главнокомандующий, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн планирует провести встречи с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным и представителями «Росатома».

Об этом заявил старший советник лидера Мьянмы Чжо Зо Е.

«Планируются встречи с (главой «Роскосмоса» Дмитрием. — RT) Рогозиным, «Росатомом», — цитирует его РИА Новости.

В ходе визита в Москву Мин Аун Хлайн примет участие в открытии культурного центра Мьянмы в парке-музее «Этномир».

Ранее заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения Дмитрий Мосяков в беседе с «Радио 1» рассказал о перспективах сотрудничества России и Вьетнама.