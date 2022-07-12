Сенатор Пушков перечислил причины провала ЕС в «битве нарративов» по Украине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что «глобальная битва нарративов» по Украине находится «в самом разгаре», а позиция ЕС по этому вопросу не является преобладающей.

Пушков в своём Telegram-канале написал, что отсутствие успеха ЕС в «битве нарративов» является совокупностью нескольких факторов.

«Во-первых, западному альянсу не удаётся возложить на Россию ответственность за военный конфликт на Украине», — заявил сенатор.

Второй причиной, по мнению Пушкова, является санкционная война западных стран против России, которая наносит вред всей мировой экономике и осложняет положение многих незападных стран, которые возлагают вину за это в первую очередь на инициаторов введения санкций.

«В-третьих, незападным странам трудно понять политическую одержимость западного альянса Украиной», — отметил политик.

По его мнению, эта одержимость стала причиной роста инфляции, энергетического кризиса и нарастания социального недовольства среди населения западных стран.

Четвёртым фактором Пушков назвал неудачу США по созданию глобальной коалиции против России, поскольку многим странам выгодно иметь дело со страной, имеющей вес в мировой энергетике и экономике.

Ранее Боррель заявил, что позиция ЕС по вопросу Украины пока не преобладает среди стран G20.

По его словам, многие не хотят занимать какую-либо сторону из-за угрозы геополитическим интересам.