Пушков: введением антироссийских санкций ФРГ «рубит сук, на котором сидит»
По его словам, выйдя на путь санкций, ФРГ теперь всегда готовится к худшему.
Он отметил, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель недаром выступала за «Северный поток — 2» даже вопреки США для усиления германской промышленности.
«Но Берлин избрал противопододжный путь. Вот это и называется: рубить сук, на котором сидишь», — написал Пушков в своём Telegram.
Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».
После этого агентство Reuters сообщило, что в Канаде приняли решение вернуть Берлину турбину.
Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал соответствующее решение.