Пушков: введением антироссийских санкций ФРГ «рубит сук, на котором сидит»

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что вводя против России санкции, Германия пилит сук, на котором сидит.

По его словам, выйдя на путь санкций, ФРГ теперь всегда готовится к худшему.

Он отметил, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель недаром выступала за «Северный поток — 2» даже вопреки США для усиления германской промышленности.

«Но Берлин избрал противопододжный путь. Вот это и называется: рубить сук, на котором сидишь», — написал Пушков в своём Telegram.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».

После этого агентство Reuters сообщило, что в Канаде приняли решение вернуть Берлину турбину.

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал соответствующее решение.

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