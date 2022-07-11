Пушков: введением антироссийских санкций ФРГ «рубит сук, на котором сидит»

Сенатор Алексей Пушков заявил, что вводя против России санкции, Германия пилит сук, на котором сидит.

По его словам, выйдя на путь санкций, ФРГ теперь всегда готовится к худшему.

Он отметил, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель недаром выступала за «Северный поток — 2» даже вопреки США для усиления германской промышленности.

«Но Берлин избрал противопододжный путь. Вот это и называется: рубить сук, на котором сидишь», — написал Пушков в своём Telegram.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».

После этого агентство Reuters сообщило, что в Канаде приняли решение вернуть Берлину турбину.

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал соответствующее решение.