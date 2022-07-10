Террористы совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР. Об этом информирует замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике капитан первого ранга Евгений Герасимов.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» в провинции Алеппо», — цитирует его РИА Новости. Ранее в ЦПВС заявили об обострении обстановки в идлибской зоне деэскалации в Сирии. * «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.