Минобороны Турции: Анкара не станет откладывать военную операцию в Сирии или избегать её

Короткая ссылка
Турция не станет откладывать военную операцию на севере Сирии или избегать её, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.
Минобороны Турции: Анкара не станет откладывать военную операцию в Сирии или избегать её
  • AP

«Как заявил наш президент, не может быть и речи о том, чтобы согласиться на такое, для нас не может быть и речи о том, чтобы слушать такое», — цитирует его РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее анонсировал проведение в Сирии операции, которую «поймёт» международное сообщество.

В свою очередь, президент Сирии Башар Асад в интервью RT Arabic заявил, что армия и сирийский народ готовы, если потребуется, противостоять турецким войскам на своей территории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить