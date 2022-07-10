Минобороны Турции: Анкара не станет откладывать военную операцию в Сирии или избегать её

Турция не станет откладывать военную операцию на севере Сирии или избегать её, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.

«Как заявил наш президент, не может быть и речи о том, чтобы согласиться на такое, для нас не может быть и речи о том, чтобы слушать такое», — цитирует его РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее анонсировал проведение в Сирии операции, которую «поймёт» международное сообщество.

В свою очередь, президент Сирии Башар Асад в интервью RT Arabic заявил, что армия и сирийский народ готовы, если потребуется, противостоять турецким войскам на своей территории.